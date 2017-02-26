إطلاق 6 بسطات في الخبر والدمام تجريبيا.. وتأسيس جمعية بسطة التعاونية

عقدت لجنة المتابعة لمشروع بسطة أحدى مبادرات أمانة المنطقة الشرقية اجتماعاً ناقشت فيه العديد من الامور المتعلقة بالمشروع، وأقرت خلال الاجتماع الذي ضم مؤسسة المجدوعي الخيرية (المنفذ للمشروع) و مؤسسة الاتجاه الثالث للاستشارات الهندسية (استشاري المشروع)، وعدد من مسؤولي امانة الشرقية، حيث اتفقت اللجنة على ان تكون مجالات البسطات في المراحل التجريبية تشمل الأطعمة المنزلية، المشروبات الساخنة و حقائب بيع المشروبات والخضار والفواكه فيما تقرر ان يتم اطلاق ٦ بسطات في الدمام والخبر بواقع ثلاث بالدمام وثلاث بالخبر كمرحلة تجريبية، ذكر ذلك مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان.

وأضاف: تقرر خلال الاجتماع انه سيتم تجهيز قوائم المرشحين من اصحاب البسطات بناء على المتقدمين للأمانة سابقا وكذلك القوائم الموجودة لدىً مؤسسة المجدوعي الخيرية وعرضها على اللجنة، مشيرا الى أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والامانة والبلديات لتحديد أماكن البسطات المقترحة ، لافتا الى أن اللجنة رأت أن تكون الأماكن في الواجهات البحرية بالدمام والخبر وباقي المحافظات الأخرى كمرحلة ثانية.

وقال بأن اللجنة أكدت على ضرورة أن يتم تزويدها بجميع أنظمة وقوانين الأمانة الحالية المتعلقة بالبسطات، فيما ستتولى الجمعية التعاونية التعاون مع الامانة في موضوع صياغة الأنظمة والقوانين الرقابية وسيتم إسناد مهام الاشراف الى الجمعية التعاونية مستقبلا .

وذكر الى أن عضو اللجنة الدكتور عماد الجريفاني قام باستعراض ما يتعلق بتصنيع البسطات وعرض على اللجنة بعض تصاميم مصانع البسطات في الصين ومعلومات عنها فيما قام ايضا باستعراض بعض التصاميم التي قام بها مكتب الاتجاه الثالث (استشاري المشروع )، وسيتم مقارنة أسعار التصنيع الداخلي مع المستور، كما ستكلف اللجنة احد أعضائها بمقابلة عدد من اصحاب البسطات للوقوف على احتياجاتهم حتى تراعى في عملية التصاميم وتصنيع البسطات.

وبين أنه تم وضع عدد من الاشتراطات حول أماكن اقامة البسطات والتي تتضمن: وجود مصدر للكهرباء والماء والتصريف، وان يكون بعيد عن الطرقات السريعة والتقاطعات الرئيسة ولا تعيق الحركة المرورية او تتعارض مع السلامة المرورية، وان يكون بعيدا عن الأماكن التي قد تتعرض للتلوث البيئي وكذلك بعيدة عن أماكن الاستثمار، كما تقرر تأسيس الجمعية التعاونية تحت مسمى “جمعية بسطة التعاًونية”، والتي ستتكون عضويتها من الإماتة ومجلس المسؤولية الاجتماعية وجمعية جنى الخيرية ومؤسسة المجدوعي الخيرية وجمعية البر بالمنطقة الشرقية والزامل.