غرفة الأحساء تنّظم معرض الكتالوجات الهندية الثلاثاء 28 فبراير

تنّظم غرفة الأحساء بالتعاون مع السفارة الهندية في المملكة، معرض كتالوجات الشركات الهندية، بمشاركة عدد كبير من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، وذلك يوم الثلاثاء 01 /06 /1438هـ الموافق 28 /02 /2017م من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، بقاعة الشيخ ناصر الزرعة – رحمه الله – بمقر الغرفة الرئيسي.

وسيتم خلال الحدث عرض كتالوجات وأقراص مدمجة وكتيبات لعدد كبير من الشركات الهندية العاملة في عدة قطاعات كالزراعة والمواد الغذائية والسيارات وقطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والكهربائية والمنتجات الالكترونية والتقنية وآلات الهندسية ومعدات البناء، والمستحضرات الصيدلانية، والاتصالات والمضخات والمحركات والمولدات والمنسوجات وغيرها. كما سيتم عرض كتالوجات متخصصة عن السياحة والرعاية الصحية.

وأوضح الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة أن استضافة مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار مساهمة الغرفة في إطلاع رجال الأعمال على ما تتضمنه أحدث منتجات الدول الصديقة من سلع ومنتجات والتعريف بما تقدمه من خدمات متعددة بما يفتح الباب أمام المزيد من التعاون بين الشركات السعودية والهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين وسد حاجة السوق المحلية، ويعزز العلاقات الاقتصادية.

وبيّن النشوان أن الغرفة درجت على تنظيم مثل تلك المعارض بصفة مستمرة بالتعاون مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة العاملة في المملكة بهدف اطلاع رجال الأعمال في الأحساء على الفرص الاستثمارية في المجالات التجارية والصناعية وخلق شراكات تجارية جديدة وتوسيع آفاق العلاقات والتبادل التجاري.

الجدير ذكره أن الهند أصبحت خلال السنوات الأخيرة قوة اقتصادية عالمية كبيرة تهفو العديد من الاقتصاديات لإقامة شراكات استراتيجية معها، خاصة بعد اتخاذها عدد من الإجراءات التي جذبت رؤوس الأموال إليها، فباتت تنافس دول وأسواق العالم بمنتجاتها وسلعها وخدماتها ومواردها البشرية ذات الكفاءة العالية.