بلدية القرية العليا تسلم أصحاب الأعلاف مواقعهم الجديدة

قامت بلدية محافظة قرية العليا بتسليم أصحاب الاعلاف الخضراء (البرسيم وغيره) مواقعهم الجديدة بعد أن تم تقديم خدمة السفلتة والانارة.

واوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا المهندس نقاء أبو هليبه أن البلدية قامت مؤخراً بتسليم أصحاب الأعلاف الخضراء مواقعهم الجديدة بعد أن تمت أعمال السفلتة والإنارة.

وأضاف أن هذا يأتي استمراراً لعمليات التنظيم والتطوير التي تقوم بها البلدية ومنها ما يتعلق بتنظيم سوق الأعلاف الخضراء .

وأشار إلى أن البلدية قامت بتخصيص ساحة مسفلته منارة وقسمتها الى أكثر من (24) موقع كل موقع مساحته (15م*20م) وقامت بتسليم كل من يمارس بيع وشراء الاعلاف الخضراء موقع محدد لتسهل عمليات البيع والشراء وخدمة البلدية لهم وتسهيلا على المواطنين.

وقال إن بلدية قرية العليا لا تألو جهدا في توفير كافة أنواع الخدمات البلدية بالإمكانيات المتاحة لديها، وذلك من خلال تسخيرها لينعم بها كافة قاطني المحافظة