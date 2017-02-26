تعليم الهيئة الملكية بالجبيل يطلق برنامج تمكين القادة

دشن مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل محمد بن سعيد الهاجري برنامج تمكين القادة (تمكين) وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية في تعليم الهيئة الملكية بالجبيل لتطوير الممارسات الفنية للقيادات التعليمية وإكسابهم المهارات الفنية والإدارية اللازمة، من خلال برنامج تدريبي ممتد لإحداث نقلة نوعية لدى مديري المدارس كي يتمكنوا من تحقيق مستويات أداء عالية تدعم مهارات مدير المدرسة في الأساليب الفنية للإشراف التربوي والممارسات الإدارية، بما يساهم في رفع كفاية الأداء المدرسي وتقويمه.

ويهدف البرنامج إلى تمكين مدير المدرسة بوصفه مشرفاً فنياً مقيماً بما يدعم تحسين الممارسات التدريسية والبرامج المدرسية، والتحصيل الدراسي. ويعتمد على التدريب بالممارسة، والمشروعات الفنية التي يقدمها المستهدفون، بحيث يشمل العديد من المجالات الفنية والإدارية التي تمكن المدير من متطلبات تحسين الأداء المدرسي.

ويستمر برنامج (تمكين) عامين دراسيين يمر من خلالها بـ (4) مراحل: (الإعداد والتخطيط، التنفيذ والتدريب، المتابعة والتطوير، التقويم)، فيما ستتنوع أساليب التدريب في البرنامج لتشمل (ورش العمل وحلقات النقاش والعروض والنشرات والتطبيقات والمشاريع والممارسة أثناء التدريب إلخ)، حيث سيقدم البرنامج في نصفه الأول (33) موضوعا في القيادة المدرسية بواقع (135) ساعة تدريبية يقدمها (25) مدربا.

وسيخضع البرنامج في جميع مراحله لتقويم أداء مستمر، وقياس مدى تأثيره في الميدان التربوي باستخدام أساليب متعددة: كقياس رضا المستفيدين من البرنامج التدريبي، ومستوى الإنجاز وكفاية الأداء، إضافة إلى الاختبارات قبل وبعد التنفيذ، مع تحليل بطاقات الزيارات الصفية للمعلمين التي يعدها مديرو المدارس، مرورا بإحصائيات برنامج التدريب التي سيتم تنفيذها داخل المدارس، وإقامة الدراسات المسحية حول وجهة نظر المعلمين في أداء الإدارة المدرسية في الجانب الفني . ­­