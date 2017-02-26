أمير عسير يوجه باستئجار مسكن لمسنة تضرر منزلها من أمطار بلقرن

صدرت توجيهات أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، باستئجار مسكن لمسنة في محافظة بلقرن حتى يتم إعادة تأهيل منزلها الذي تضرر من الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة مؤخرا، وبفعل إحدى الشركات المنفذة لتوسعة الطريق.

وأكد المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت، أن توجيه أمير منطقة عسير لمحافظ بلقرن قضى باستئجار مسكن للمسنة الأرملة مجزعة القرني التي تسكن في قرية آل الزارية جنوب محافظة بلقرن، وبحث أوضاعها المعيشية وسد احتياجها وبقية أسرتها، وإلزام الشركة المنفذة لتوسعة الطريق بإصلاح أي ضرر يثبت تسببها فيه ، والرفع له بتقرير عاجل في هذا الشأن.

وأضاف آل ثابت، أنه تم استئجار مسكن للأرملة وأسرتها بصفة مؤقتة وحتى يتم إعادة تأهيل منزلهم وذلك بمتابعة مُحافظ بالقرن، مشيرا إلى أن أمير المنطقة يتابع وباهتمام كبير تداعيات تقلبات الطقس التي شهدتها غالبية محافظات ومراكز المنطقة، والأعمال التي تباشرها الجهات المختصة يوميا لرفع المخلفات وإصلاح الأضرار.