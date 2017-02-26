الإطاحة بباكستانيين أقاموا حفلا للشواذ داخل استراحة جنوب الرياض

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد “فواز بن جميل الميمان” أنه استمرارا لجهود شرطة المنطقة في مكافحة الجرائم كافة فقد رصدت إدارة الضبط الميداني قيام مجموعة من الوافدين باكستانيي الجنسية بإقامة حفل للشواذ جنسياً داخل إحدى الاستراحات جنوب العاصمة الرياض.

وأضاف العقيد الميمان أنه إثر ذلك قامت إدارة الضبط الميداني بوضع الموقع تحت المراقبة المستمرة ، ورصد مجموعة من الرجال يدخلون الاستراحة وهم يضعون مساحيق التجميل متشبهين بالنساء.

وأوضح، أن القوة تمكنت من ضبط “35” شخصا بداخلها حيث حاولوا مقاومة رجال الأمن و التخلص مما بحوزتهم من ملابس نسائية وحلي ذهبية، وبفضل من الله تمت السيطرة على الموجودين دون تعرض رجال الأمن لأي إصابات، وتم التحفظ عليهم جميعا، وتحريز المضبوطات وإحالتهم لمركز شرطة “العزيزية” وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.