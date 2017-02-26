سامسونج تجلب ميزة “المجلد الآمن” إلى هواتف جالاكسي إس7

أعلنت شركة سامسونج أمس الجمعة عن إطلاق نسخة قابلة للتنزيل لخدمة “المجلد الآمن” Secure Folder، التي قالت إنها تساعد مستخدمي الأجهزة المحمولة على حماية بياناتهم ومعلوماتهم القيّمة، وهي نفس الخدمة التي جاء بها هاتفها سيء الحظ، جالاكسي نوت7.

وأوضحت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان على موقعها أن تطبيق “المجلد الآمن” يوفر للمستخدمين المزايا الدفاعية لمنصة سامسونج الأمنية “نوكس” Knox على هواتف جالاكسي الذكية التابعة للشركة بحيث تتيح لهم لإنشاء مساحة مشفرة وخاصة.

وأضافت سامسونج أن التطبيقات والبيانات المنقولة إلى “المجلد الآمن” تُحفظ على نحو منفصل على الجهاز وتحظى بطبقة إضافية من الأمن والخصوصية، وبالتالي زيادة حمايتها من الهجمات الخبيثة. وعلاوة على ذلك، يجب على المستخدمين استخدام أسلوب مصادقة مثل “رقم التعريف الشخصي” PIN، أو نمط، أو رمز مرور، أو مصادقة حيوية مثل بصمات الأصابع للوصول وإدارة “المجلد الآمن”.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة لتخزين وتشفير المحتوى الشخصي والخاص، مثل التطبيقات، والصور، والوثائق، والاحتفاظ بها مخفية. ويمكنهم أيضًا الحصول على نسخ من التطبيقات المفضلة لديهم وسهولة الوصول إليها من خلال ملفات شخصية بديلة. هذا وسوف تبقى أية ملاحظات أو صور أو أسماء أو سجل تصفح ضمن التطبيقات المخزنة في “المجلد الآمن” منفصلة عن نفس التطبيقات خارج “المجلد الآمن”.

وتعتقد سامسونج أن ميزة “المجلد الآمن” مفيدة خصوصًا بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التأكد من أن المعلومات المصرفية أو التطبيقات التي تقوم بتخزين كميات كبيرة من البيانات الشخصية تظل خاصة، وذلك عند إعارة هواتفهم للأصدقاء أو أفراد العائلة أو الزملاء.

وللمزيد من الخصوصية، يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص “المجلد الآمن” عن طريق تغيير اسمه ورمزه. ويمكنهم كذلك إخفاء رمز “المجلد الآمن” من الشاشة الرئيسية تمامًا باستخدام “اللوحة السريعة” Quick Panel.

ويدعم “المجلد الآمن” أيضًا إمكانية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات واستعادتها لتسهيل مهمة نقلها إلى جهاز جديد، أو في حال سُرق أو لم يعد جهاز المستخدم قابلًا للاستخدام.

وقالت سامسونج إن “المجلد الآمن” متاح للتنزيل من متجر تطبيقات جالاكسي فقط لهواتف جالاكسي إس7 وجالاكسي إس7 إيدج التي تعمل بالإصدار 7.0 “نوجا”من نظام التشغيل أندرويد. ووعدت الشركة بإتاحته للمزيد من الأجهزة قريبًا.