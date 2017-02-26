 مدني صامطة يباشر حادثة سقوط مقذوف عسكري أصاب مقيماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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مدني صامطة يباشر حادثة سقوط مقذوف عسكري أصاب مقيماً

مدني صامطة يباشر حادثة سقوط مقذوف عسكري أصاب مقيماً
المناطق _جازان

سقطت مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة بمنطقة جازان اليوم الأحد، نتج عنها إصابة مقيم يمني.

وذكر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أن فرق الدفاع المدني تلقت صباح اليوم بلاغاً عن إصابة مقيم يمني؛ نتيجة تعرضه لشظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف القحطاني أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى، وباشرت الجهات الأمنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المتبعة في مثل هذه الحالات.

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