 “محافظ المندق” يعقد اجتماعا بلجنة إصلاح ذات البين ويعيد تشكيلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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“محافظ المندق” يعقد اجتماعا بلجنة إصلاح ذات البين ويعيد تشكيلها

“محافظ المندق” يعقد اجتماعا بلجنة إصلاح ذات البين ويعيد تشكيلها
المناطق _عبدالرحمن سفر
ترأس محافظ المندق صالح بن محمد القلطي اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة المندق والذي عُقد بمقر المحافظة بحضور أمين اللجنة المعين حديثا احمد بن عيضه الزهراني وعدد من أعضاء اللجنة الذين دخلوا اللجنة مؤخرا و رحب المحافظ بالحضور مؤكدا على أهمية تفعيل اعمال اللجنة التي تسهم في حل كثير من القضايا التي ستخفف العبء على الجهات الحكومية والقضائية وحل الخلافات قبل وصولها الى الجهات المعنية والبحث في تقريب وجهات النظر ووضع الحلول لها كما أكد على ضم عدد كبير من الأهالي الذين يتمتعون بالقدرة على إدارة الخلافات ولهم حضور ووجاهة في الأوساط الاجتماعية لخدمة أهداف ومقاصد اللجنة السامية ، بعد ذلك تداخل الحضور وفق جدول الاعمال المطروح حيث تم مناقشة المقر الخاص باللجنة والذي تم تهيئته بجهود ومتابعة المحافظ واصبح مكتملا والذي سيكون رافدا في تفعيل اعمال اللجنة خلال الفترة القادمة فيما تم تكليف عضوين من اعضاء اللجنة وهما فارس بن ضيف الله وسعد جمعان بالمتابعة المستمرة مع محكمة المندق للبحث في القضايا التي من الممكن للجنة التدخل فيها بين الطرفين وحل الخلافات والنزاعات قبل إصدار الاحكام .
وأوضح  امين اللجنة احمد بن عيضة بأن اللجنة وبمتابعة وتوجيه من محافظ المندق بدأت في تشكيل عدد من اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الرئيسة ومنها لجنة النظر في الخلافات الاسرية الخاصة ولجنة النظر في قضايا المواريث ولجنة النظر في قضايا الحقوق المالية ولجنة المنازعات الخاصة .
مضيفا  بأن اللجنة تسعى في تقديم المساعدات والحلول فيما بين الأطراف المتنازعة مستندة في ذلك على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه في السعي بين الناس بالإصلاح وتقديم الصلح كقيمة إسلامية تحث على المبادرات في تبني قضايا المسلمين والسعي في البحث عن حلول ومخارج وتراضي بين الناس مشيرا الى أن اللجنة تضم في عضويتها عدد كبير من ابناء المحافظة الذين يتميزون بالقدرة على التدخل والإصلاح فيما اقدم شكري وتقديري لمحافظ المندق الذي يحرص كل الحرص على أن تقوم اللجنة بواجباتها تجاه المجتمع وبذل كل الجهود وتحقيق التطلعات أن تكون اللجنة فاعلة في المهام الموكلة إليها .

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