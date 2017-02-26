صحة تبوك تفتح تحقيق في تبادل مواليد .. والاب استلمت ابنتي

كادت مولودة المواطن فهد العطار ان تسجل ضمن ضحايا حادث تبديل المواليد لولا العناية الإلهية وتدارك الجهات المعنية لما حدث .

العطار يروي لجوالكم تفاصيل الواقعة قائلا “ولدت زوجتي الساعة الرابعة فجراً في مستشفى الملك فهد التخصصي وعند حلول موعد الزيارة ذهبت لرؤية المولودة وأمها للإطمئنان عليهن إلا أنها اخبرتني بعدم استلام الطفلة وعند ذهابي للحضانة لم اجدها” مؤكدا بأنه علم باستبدالها بآخر عند الساعة 12 بعد منتصف الليل.

ويتابع”الحمد لله استلمت ابنتي بحضور مدير عام الشؤون الصحية وهي تتمتع بصحة جيدة وسوف أقوم بإجراء الفحص الشامل ثم محاسبة جميع المتسببين في الإهمال الذي ادى إلى تبديل المواليد”

من جهته أعربت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بمستشفى الملك فهد التخصصي عن اعتذارها وأسفها للخطأ الذي وقع من قبل الممرضات بقسم الولادة في المستشفى بتسليم مولوده بالخطأ الى أسرة أخرى , وأكد المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني انه تم إعادة وتسليم المولودة الى والدتها , مبيناً أن المولود الآخر الذي يعود الى الأسرة التي استلمت المولودة بالخطأ مولود ” ذكر ” مازال في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى , وأضاف العمراني أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وجه بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري حول ملابسات الحادثة وتطبيق الأنظمة والعقوبة بحق المتسبب بذلك وبشكل عاجل.