وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تصدر موافقة على مقترح إمارة منطقة مكة المكرمة

صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على مقترح إمارة منطقة مكة المكرمة ، بتأسيس “جمعية البيضاء للتنمية ” المتخصصة في مجال التنمية الحضارية المستدامة في المناطق التي تقع خارج النطاق العمراني ، بهدف تطويرها في مجالات الإسكان والخدمة الإجتماعية والتعليم والأبحاث وتطوير البيئة الزراعية.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة ، أن الجمعية التي حظيت فكرتها بدعم ومباركة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تسعى لتطوير مهارات سكان تلك المناطق وتحفيزهم على تطوير مجتمعهم بأنفسهم وبناء واكتساب الخبرة وتنمية قدراتهم الذاتية ورفع الوعي بينهم، ودعمهم بمشاريع استثماريه تعود عليهم بالنفع طويل المدى .

وأضاف البيان، أن الخطة الاستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة التي أطلقها قبل عدة أعوام أمير المنطقة والتي ترتكز على محوري بناء الإنسان وتنمية المكان ، ومنذ ذلك الوقت ووكالة إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون التنموية، تعمل على تفعيل وتنفيذ العديد المبادرات التي تحقق تلك الاستراتيجية ، وتمثلت إحدى تلك المبادرات في اختيار مركز البيضاء، لتنفيذ مشروع تنموي مستدام يتم من خلاله تطوير وتهيئة البنية التحتية للقرية المختارة وبناء مساكن خيرية للمحتاجين من أهل القرية وتوفير الخدمات والمرافق للمستفيدين.

وبحسب البيان فإن المشروع يهدف أيضا لرفع مستوى الوعي بين المستفيدين ، وتطوير مهارات وقدراتهم ومشاركتهم في تطوير وتنمية قريتهم إلى جانب دعم المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المستفيدين.

ولفت إلى أن أمير المنطقة ، وافق على ترشيح مركز البيضاء بمكة المكرمة لتنفيذ هذه المبادرة ، وذلك لما تعانيه هذه القرية من ضروف اجتماعية تقل فيها الكثير من المقومات الحياتية والبنى التحتية والمرافق والمستوى المنخفض لمعيشة سكانها وبذلك تمثل هذه الظروف تحدياً حقيقياً لتنفيذ المبادرة ولتكون منطلقاً لتحقيق الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة “بناء الإنسان وتنمية المكان ، مشيرا إلى أن سموه وجه بوضع الخطوات التنفيذية لتنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد حتى يرى النور ويستفاد منه عاجلاً.

وأضاف بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة ، توالت المبادرات التنفيذية لهذه الخطوة ومنها توقيع الٱمارة ووزارة الاسكان مذكرة تفاهم، ومبادرات أخرى تضمن تنفيذ المشروع والذي بدأ بالفعل، حيث عقدت الجمعية العمومية الاجتماع الأول لها بمحافظة جدة وقررت الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارتها والمكون من 9 أعضاء ” .

وأشار البيان إلى أن الجمعيه وبتوجيهات ومتابعة أمير المنطقة تسعى لتكون أحد الأدوات التي يتم من خلالها تحقيق الرؤية التنموية للمنطقة ، ولهذا فقد وضعت الجمعية عدداً من الأهداف الاستراتيجية ، كونها لا تهدف إلى تحسين معيشة أبناء هذه القرية فقط ، بل تعمل على توفير بيئية اقتصادية تساعد كافة أهالي القرية على العيش الكريم وتدعم مقومات الهجرة العكسية ، من خلال العمل بخطط قصيرة المدى لتوفير المسكن ، والعمل وفق خطط طويلة المدى وذلك لمحاربة كافة المعوقات التي تتسبب في عدم إيجاد بيئة اجتماعية تنعدم فيها كل مقومات الحياة فتسعى الجمعية لمعالجة البطالة ، تدني مستوى التعليم و انخفاض الوعي الصحي وغيرها من العوامل المؤثرة على المجتمعات.