 إزالة 30 الف كلم من التعديات في املج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والأمين العام للمركز سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة المطبوعات بالقصيم إزالة 30 الف كلم من التعديات في املج وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تصدر موافقة على مقترح إمارة منطقة مكة المكرمة بناء على اقتراح إمارة مكة.. “العمل” توافق على تأسيس “جمعية البيضاء للتنمية” المتخصصة صحة تبوك تفتح تحقيق في تبادل مواليد .. والاب استلمت ابنتي “محافظ المندق” يعقد اجتماعا بلجنة إصلاح ذات البين ويعيد تشكيلها مدني صامطة يباشر حادثة سقوط مقذوف عسكري أصاب مقيماً سامسونج تجلب ميزة “المجلد الآمن” إلى هواتف جالاكسي إس7 الإطاحة بباكستانيين أقاموا حفلا للشواذ داخل استراحة جنوب الرياض خلاف روسي مع “حزب الله”.. قوات موسكو تنتشر بمناطق سيطرة الميليشيات بسوريا أمير عسير يوجه باستئجار مسكن لمسنة تضرر منزلها من أمطار بلقرن

إزالة 30 الف كلم من التعديات في املج

إزالة 30 الف كلم من التعديات في املج
المناطق _ فايز السميري
أزالت  لجنة التعديات بأملج ما يزيد على 30 ألف متر مربع من الإحداثيات في مخطط 76 شمال محافظة أملج شملت عدد من المنازل والاحواش وبعض الاستراحات .
وقالت لجنة التعديات ان الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة ومنسوبي الجهات الأمنية وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة .
واهابت اللجنة بكافة المواطنين بضرورة التعاون مع اللجنة في الوقوف ضد مثل هذه الإحداثات التي من شأنها أن تأخر عجلة التنمية في المحافظة وتسبب الفوضى في التخطيط العمراني الحديث.
وشددت اللجنة على تطبيق العقوبات الرادعة بحق المعتدين على الأراضي الحكومية، مشيره إلى أن اللجنة كبحت خلال الشهور الماضية جماح الاعتداءات على الأراضي البيضاء والحكومية في محافظة املج من خلال تكثيف الجهد الرقابي، وسرعة إزالة الإحداثات، ووضعت المواقع المزالة تحت المراقبة الدائمة لضمان عدم عودة التعدي من جديد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>