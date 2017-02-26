إزالة 30 الف كلم من التعديات في املج

أزالت لجنة التعديات بأملج ما يزيد على 30 ألف متر مربع من الإحداثيات في مخطط 76 شمال محافظة أملج شملت عدد من المنازل والاحواش وبعض الاستراحات .

وقالت لجنة التعديات ان الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة ومنسوبي الجهات الأمنية وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة .

واهابت اللجنة بكافة المواطنين بضرورة التعاون مع اللجنة في الوقوف ضد مثل هذه الإحداثات التي من شأنها أن تأخر عجلة التنمية في المحافظة وتسبب الفوضى في التخطيط العمراني الحديث.

وشددت اللجنة على تطبيق العقوبات الرادعة بحق المعتدين على الأراضي الحكومية، مشيره إلى أن اللجنة كبحت خلال الشهور الماضية جماح الاعتداءات على الأراضي البيضاء والحكومية في محافظة املج من خلال تكثيف الجهد الرقابي، وسرعة إزالة الإحداثات، ووضعت المواقع المزالة تحت المراقبة الدائمة لضمان عدم عودة التعدي من جديد.