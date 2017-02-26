 سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة المطبوعات بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة المطبوعات بالقصيم

سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة المطبوعات بالقصيم
المناطق _بريده

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، مدير إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم المكلف محمد بن عبدالرحمن القصير ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة المطبوعات بالمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له التوفيق في مجال عمله ، وحثه على بذل المزيد في خدمة الثقافة والكتاب والمثقفين من مواطني هذه المنطقة.

كما رفع وكيل مدير إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم المكلف ، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال وتوجيهات سموه النيرة ، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع ، وأن يقدم كل مامن شأنه خدمة الثقافة والمثقفين من أهالي منطقة القصيم.

 

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