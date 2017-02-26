سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة المطبوعات بالقصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، مدير إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم المكلف محمد بن عبدالرحمن القصير ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة المطبوعات بالمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له التوفيق في مجال عمله ، وحثه على بذل المزيد في خدمة الثقافة والكتاب والمثقفين من مواطني هذه المنطقة.

كما رفع وكيل مدير إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم المكلف ، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال وتوجيهات سموه النيرة ، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع ، وأن يقدم كل مامن شأنه خدمة الثقافة والمثقفين من أهالي منطقة القصيم.