 أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والأمين العام للمركز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والأمين العام للمركز

أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والأمين العام للمركز
المناطق _ بريده

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، معالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق ، ومعالي الأمين العام للمركز الاستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ، الذين يزوران المنطقة حالياً للمشاركة في فعاليات الأسبوع الحواري التوعوي بالقصيم تحت عنوان “تلاحم” ، الذي سيدشنه سموه اليوم بعد صلاة العشاء ، بفندق الموفنبيك ببريدة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم برئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وبمعالي الأمين العام للمركز ، مشيداً بالدور الذي يقوم به المركز لتعزيز التلاحم الوطني ، ومكافحة التطرف والتعصب القبلي والمناطقي في دعم مناسبات ومناشط المنطقة ، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز ولأمين المركز على هذه المبادرة الوطنية ، متمنياً لهذا الأسبوع الحواري كل التوفيق والنجاح ، وأن يحقق أهدافه المرجوة من إقامته.

من جانبه ، عبرا معالي رئيس مجلس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق ومعالي الأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ، عن بالغ شكرهما وتقديرهما على موافقة سموه بإطلاق هذا الأسبوع الحواري الذي يهدف إلى دعم الترابط والتكاتف المجتمعي ، مشيدين بدعم ومساندة قطاعات المنطقة الحكومية والأهلية كافة لإنجاح إقامة فعاليات هذا الأسبوع.

حضر الاستقبال عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور حسن الهويمل ، نائب أمين المركز الدكتور فهد السلطان ، ومنسق المركز بمنطقة القصيم دهش الدهش.

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