أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والأمين العام للمركز

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، معالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق ، ومعالي الأمين العام للمركز الاستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ، الذين يزوران المنطقة حالياً للمشاركة في فعاليات الأسبوع الحواري التوعوي بالقصيم تحت عنوان “تلاحم” ، الذي سيدشنه سموه اليوم بعد صلاة العشاء ، بفندق الموفنبيك ببريدة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم برئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وبمعالي الأمين العام للمركز ، مشيداً بالدور الذي يقوم به المركز لتعزيز التلاحم الوطني ، ومكافحة التطرف والتعصب القبلي والمناطقي في دعم مناسبات ومناشط المنطقة ، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز ولأمين المركز على هذه المبادرة الوطنية ، متمنياً لهذا الأسبوع الحواري كل التوفيق والنجاح ، وأن يحقق أهدافه المرجوة من إقامته.

من جانبه ، عبرا معالي رئيس مجلس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق ومعالي الأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ، عن بالغ شكرهما وتقديرهما على موافقة سموه بإطلاق هذا الأسبوع الحواري الذي يهدف إلى دعم الترابط والتكاتف المجتمعي ، مشيدين بدعم ومساندة قطاعات المنطقة الحكومية والأهلية كافة لإنجاح إقامة فعاليات هذا الأسبوع.

حضر الاستقبال عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور حسن الهويمل ، نائب أمين المركز الدكتور فهد السلطان ، ومنسق المركز بمنطقة القصيم دهش الدهش.