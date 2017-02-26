الميموني يفتتح بطولة ادارة مكافحة المخدرات تحت شعار شبابنا ثروة وطننا

يفتتح محافظ محافظة الطائف سعادة الاستاذ سعد بن مقبل الميموني مساء يوم غد الاثنين بطولة الادارة العامة لمكافحة المخدرات تحت شعار شبابنا ثروة وطننا وذلك ضمن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) بمقر ملعب صدى الملاعب بحى المثناة بعد صلاة العشاء مباشرة . وقال مدير ادرة مكافحة المخدرات بالطائف العقيد محمد بن عبدالله القرني ان البطولة تستمر لمدة اربعين يوميا وستقوم الادراة بعمل معرض توعوي مصاحب للبطولة ويستمر حتى نهايتها مشيرا الى ان المعرض يحتوى على لوحات تعريفية بإضرار المخدرات الاجتماعية والصحية والنفسية وعينات حية من بعض انواع المخدرات وأفلام توعوية بالإضافة الى بروشورات ومطويات وهدايا توزع على الزائرين للمعرض وأضاف ان المعرض مفتوح لزيارت الادارات الحكومية والمدارس والكليات والجامعات خلال مدة البطولة

وابان ان الهدف من اقامة هذه البطولة هو الإسهام في االحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع و تفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي، وزيادة الوعي بأخطار المخدرا والمؤثرات العقلية و تعزيز االقيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض قبول تعاطي المخدرات