تعليم الليث ” يعقد لقاء للتعريف بمشروع تحدي القراءة العربي

عقدت إدارة التعليم بمحافظة الليث بمبنى الشؤون التعليمية (بنات) اللقاء التعريفي لمشروع تحدي القراءة العربي لمنسقات المشروع بالمدارس ، بحضور (١٥) منسقة من مدارس الليث ومكتبي التعليم بأضم وربوع العين ،و تم خلال اللقاء التعريف بالمشروع ، وأهدافه ومراحل التنفيذ وفق معايير التحكيم المعتمدة .

وأوضحت منسقة المشروع بالإدارة الأستاذة : زهيرة بنت أحمد المهداوي أن مشروع تحدي القراءة العربي يهدف إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي ، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم ، وتوسع مداركهم ، كما أن القراءة تؤدي إلى تنمية مهارات الطلاب في التفكير التحليلي والنقد والتعبير،كما يهدف كذلك لتشجيع القراءة بشكل مستدام ومنتظم عبر نظام متكامل من المتابعة للطلاب طيلة العام الدراسي بالإضافة لمجموعة كبيرة من الحوافز المالية والتشجيعية للمدارس والطلاب

وقالت بأن مسابقة تحدي القراءة تأخذ شكل المنافسة ، يشارك بها الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي ، ويتدرج خلالها الطلاب المشاركين عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي ، ثم تبدأ مرحلة التصفيات على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ، ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً حيث يحصل بطل التحدي على جائزة قيمة مقدارها 150 ألف دولار كما تحصل أكثر المدارس العربية مشاركة على مليون دولار 100 ألف دولار لمدير المدرسة و100 ألف دولار لمشرف المشروع بالمدرسة و 800ألف دولار لتطوير المدرسة

من جانب آخر تبدأ خلال الفترة من ٢ إلى ١٢ جمادى الآخرة التصفيات الأولية على مستوى المدارس ، تليها تصفيات المرحلة الثانية على مستوى إدارات التعليم خلال الفترة من ٢٠/ ٦ – ٢ / ٧ / ١٤٣٨ ، وصولاً لتصفيات المرحلة الثالثة والخاصة بتحكيم المتأهلين من الطلاب والطالبات على مستوى الوزارة وذلك خلال الفترة من ٢٦- ٢٩ رجب المقبل ، وتتويجهم إلى التصفيات النهائية لمشروع التحدي على مستوى الوطن العربي و التي تقام في دولة الإمارات الشقيقة .