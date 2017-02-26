أمير منطقة القصيم يستقبل وكيل محافظة الرس المكلف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، وكيل محافظة الرس المكلف بدر بن محمد العساف ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه وكيلاً للمحافظة.
ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له التوفيق في مجال عمله الجديد ، وحثه على بذل المزيد من العمل والرقي بالخدمات المقدمة في مجال عمله لخدمة محافظة الرس.
كما رفع وكيل محافظة الرس المكلف بدر بن محمد العساف ، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال وتوجيهات سموه النيرة ، التي ستكون له نبراساً يقتدي به مع زملائه منسوبي محافظة الرس في بذل المزيد من العطاء وخدمة الموطنين والمقيمين في المحافظة.
حضر الاستقبال محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف.
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