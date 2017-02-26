سعودية تُثير الجدل على “تويتر” بمقطعين “فيديو”

أثارت سيدة سعودية الجدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعدما نشرت فيديوهات لها، تظهر فيه وهيّ تُغني بينما يقوم زوجها بتقبيل يدها، وبدا من خلال المقاطع المنشورة حرص السيدة على مناداة زوجها بـ “نادر”.

وخلال المقطع، تحدثت السيدة عن التقاليد والعادات السعودية، داعية الشباب إلى الالتزام بتلك التقاليد، فقامت بربط حزام السيارة، كدليل على التزامها بالتعليمات، بينما ناشدت المواطنين التقيد بالتعليمات المرورية.

وتناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر في سياقين مختلفين، أولهما رأى أن السيدة من حقها أن تفعل ما تريد باعتبار أن ذلك حرية شخصية لها ولزوجها طالما أنهما التزما بالتعليمات ولم يخرجا عن النص، الفريق الآخر تعصب ضد ما شاهده رافضًا أن يقوم زوج السيدة بتقبيل يدها إضافة إلى قيامها بالغناء.