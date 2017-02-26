الصحف الماليزية تعليقا على الزيارة الملكية: ترحيب مهيب وتعزيز العلاقات والاستثمارات خادم الحرمين الشريفين أثناء وصوله ماليزيا رئيس الوزاراء الماليزي في مقدمة مستقبلي الملك سلمان

تفاعلاً مع وصول خادم الحرمين الشريفين صباح اليوم للعاصمة الماليزية كوالالمبور رحبت الصحف الماليزية والإقليمية بالزيارة الملكية وعدتها زيارة استراتيجية تخدم مصالح البلدين في جميع المجالات إلى جانب توثيق العلاقات وتعزيزها مع دول الشرق الآسيوي.

ترحيب حار واتفاقيات عديدة

فقد أشادت صحيفة NST الماليزية بالترحيب الحار المقدم من الحكومة الماليزية حيث استقبله بحفاوه سلطان ماليزيا محمد الخامس برفقة الفوج الملكي الماليزي واستعرضت الصحيفة تفاصيل جدول الزيارة الملكية التي ستتضمن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم, كما ذكرت أنه سيتم تقليد الملك بشهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة مالايا وأشارت الصحيفة إلى توقيع شركة أرامكو مع شركة بتروناس الماليزية اتفاقاً للتعاون في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات.

السجادة الحمراء

وعنونت صحيفة سترايتس تايمز السنغافورية ببسط السجادة الحمراء ترحيبا بالملك سلمان في ماليزيا مستشهدة بوصف وزير الخارجية الماليزي عن العلاقات بين ماليزيا والمملكة بأنها قوية حيث قال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا ” هناك علاقة وثيقة بين الحكومة السعودية والماليزية”.

واستطردت الصحيفة بالحديث عن العلاقة الثنائية والتي وصفتها “بالكبيرة” حيث قالت بأن السعودية هي ثاني أكبر شريك اقتصادي لماليزيا وأن التعاون الثنائي آخذ بالازدياد عاما تلو عام.

ترحيب مهيب

من ناحيتها تحدثت صحيفة مالاي ميل الماليزية عن الترحيب المهيب الذي استقبل الملك في ساحة البرلمان موضحة أنه من المقرر عقد اجتماع مع نجيب عبد الرزاق، رئيس الوزراء الماليزي.

ومن المقرر كذلك ان يحضر حفل استقبال رسمي تحت ضيافة رئيس الوزراء يتوقع أن يناقشا سير التعاون الثنائي وتحسين التعاون في مختلف القطاعات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية بما يخدم مصلحة البلدين. وأشادت الصحيفة بالعلاقات المتينة بين البلدين سياسيا واقتصاديا.

المحرك الاستثماري تجاه الشرق

اما صحيفة ماليزيان دايجست فقد وصفت جدول زيارات الملك “بالمحرك الاستثماري” تجاه الشرق, حيث قالت أن الزيارات الملكية تهدف لبناء العلاقات مع أكبر الدول الاقتصادية في أسيا ولتعزيز الفرص الاستثمارية, حيث انه من المتوقع أن تلعب البنوك والشركات الآسيوية دوراً رئيسياً في خطط المملكة لتطوير الصناعات غير النفطية وتوسيع استثماراتها الدولية تعزيزا لتحقيق رؤية 2030.

سطوع العلاقات

وأشادت صحيفة آسيا – ون بالعلاقات الثنائية والتي “سطع نجمها” في السنوات الاخيرة, وذكرت قول نجيب عبد الرزاق, رئيس الوزراء بأن الاستثمارات الثنائية ستخلف الاف الوظائف في البلدين.

واستعرضت الصحيفة السنغافورية المحادثات الثنائية التي ستجري بين الطرفين موضحة أن المحادثات ستركز على تعزيز الشراكة الثنائية، وتفعيل المشاركة الماليزية في التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون العسكري والأمني، وبحث المستجدات العربية والإقليمية والدولية.

تقوية العلاقات

من جهتها, نشرت صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم مقابلة مع رئيس الجمعية الصينية الماليزية ووزير النقل الماليزي لياو تونغ والذي رحب بالملك سلمان مؤكدا على أن الزيارة ستقوي العلاقات الثنائية بين البلدين, معززة للتنمية وللازدهار الاقتصادي للبلدين.

وقال تونغ ” بأن ماليزيا هي المكان المثالي للاستثمار وذلك لان كلا الدولتين يحظون باقتصاد متنامي”, ويأمل برؤية المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في جميع القطاعات. كما ذكرت الصحيفة قيام العديد من المنظمات و الشركات الماليزية بالمشاركة في المحادثات الاقتصادية خلال الزيارة الملكية.