إطلاق أول برنامج متخصص لعلاج “داء الفيل” بالمملكة

أطلقت وزارة الصحة أول برنامج متخصص داخل المملكة لعلاج وتأهيل مرضى داء الفيل واعتلال الأوعية الليمفاوية, اعتبارا من شهر مارس 2017م, وذلك بالتعاون مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية, حيث يهدف البرنامج لمواجهة الحالات المتزايدة من مرضى الوذمة الليمفاوية واعتلال الأوعية الليمفاوية .

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة ومدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية سعياً لتقديم خدمات صحية متعددة في مجال التأهيل والجراحة لشرائح المجتمع المختلفة، وحرصًا منهما على تحسين جودة حياة الفرد والأسرة في المجتمع.