 الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز

الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز
المناطق _الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 30 / 5 / 1438هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، “إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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