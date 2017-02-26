طباعة الكل في نافذة جديدة احتفالية صحة الرياض والمدارس السعودية بانطلاق برنامج ” رشاقة “

احتفلت صحة الرياض والمدارس السعودية الأهلية بانطلاق برنامج ” رشاقة ” والذي تم تدشينه مطلع هذا الاسبوع من قبل وزيري الصحة والتعليم.

واقيم الحفل بالقسم الابتدائي ” بنين ” للمدارس حيث حضر نيابةً عن منسق برنامج ” رشاقة ” بصحة الرياض أ . ملاك القحطاني المنسق الاعلامي للبرامج الصحية بصحة الرياض أ .صالح بن طيب العنزي ومدير عام المدارس أ. عبدالرحمن بن عيسى الرميح ومدير القسم الابتدائي أ. احمد الشعوان والفريق التوعوي والطبي بالقطاع الصحي الشرقي ممثلاً في مركز صحي المنار.

وقدم طلاب القسم الابتدائي جانب من التمارين الصباحية ثم قدموا برنامجهم الاذاعي والذي خصص لمكافحة البدانة ، تلا ذلك عرض مسرحي نفذه مجموعة من الطلاب .

ثم اطلع الحضور والطلاب على عرض تلفزيوني قدمة الفريق التوعوي بمركز صحي المنار يناقش خطورة السمنة وكيفية مكافحتها.

وشارك الضيوف ابنائهم الطلاب الافطار الصحي ، ومن ثم قاموا بجولة على المقصف المدرسي والصالة الرياضية والعيادة الطبية.

من جانبه شكر مدير عام المدارس أ . الرميح صاحبي المعالي وزير الصحة ووزير التعليم على تدشينهما برنامج ” رشاقة ” والذي سيساهم بخفض معدلات السمنة لدى ابناء المجتمع السعودي مما يساعد في الحد من الأمراض المزمنة وخاصةً لدى الأطفال .

كما شكر أ. عبدالرحمن الرميح مدير عام صحة الرياض د. ناصر بن فالح الدوسري وكافة منسوبي صحة الرياض على الاهتمام بصحة الطفل وتسخير كافة الامكانات الطبية والتوعوية لتثقيف أفراد المجتمع.

واشارت أ . ملاك القحطاني بان صحة الرياض واشارت ملاك القحطاني بأن صحة الرياض ممثلة في ادارة البرامج الصحيه والامراض المزمنة ان مبادرة خفض معدلات السمنة لدى طلاب وطالبات المدارس تشتمل على قياس الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم ومن ثم تحديد من لديهم سمنة واحالتهم الى مراكز الرعاية الاوليه لتلقي العلاج المناسب وايضاً القيام طوال العام الدراسي بأنشطة توعوية لجميع الطلاب لتعزز التغذية السليمة والقيام بالنشاطات البدنيه والتحذير من مخاطر السمنه على الفرد المجتمع.