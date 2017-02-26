حملة “كُن بخير” بالمدينة .. ترفع معنويات أطفال السرطان

نظمت جمعية أحياها الخيرية للرعاية الصحية لمرضى السرطان , وجمعية جارات المصطفى ؛ بالتعاون مع فندق بولمان زمزم بالمدينة المنورة – السبت 25 فبراير 2017 – وللمرة الثانية , فعالية ” كُن بخير ” .

وقد صنعت الفعالية المتعة والمرح للأطفال المشاركين وأدخلت السرور لقلوب أهاليهم ؛ حيث قضى الأطفال وقتاً ممتعاً باللعب في الجزء المخصص لهم ، وأكدت المناسبة على حملة ” كن بخير” كمبادرة مجتمعية لرفع معنويات الأطفال المصابين بمرض السرطان , كواحدة من المبادرات العديدة التي تخطط الجمعيات والفندق لإقامتها مستقبلاً للمجتمع وأهالي المدينة المنورة.

وتحدثت أمل الظاهر مشرفة التوظيف ومسؤولية تنسيق الأنشطة الاجتماعية قائلة: حرصاً منا على أن تكون لنا بصمة بالمجتمع غير الفندقة أو السياحة , فقد حرصنا كطاقم عمل الفندق من شباب وشابات على تقديم هذه المبادرة للأطفال , لنوصل لهم رسائل المجتمع من حولهم , فكانت انطلاقتنا ووجدنا تجاوباً رائعاً من الإدارة والأهالي الذين شاركونا بالرسائل التحفيزية والتشجيعية للأطفال كي نحتفل بهم اليوم ونخبرهم بأننا معهم”.

وختمت قائلة : كل الشكر لإدارة الفندق لأنهم قدموا ميزانية مفتوحة ومقر لإقامة الحملة وما نحتاجه من عون لإنجازها بالشكل المطلوب لولا دعمهم لما كنا قادرين على ذلك وجزيل الشكر لجمعية جارات المصطفى الخيرية لانضمامهم إلينا ودعمهم لنا بالإضافة للمحلات التجارية التي شاركتنا بفعل الخير ما أن بدأنا حتى وجدنا الكل معنا يدعمنا وبتعاونهم استطعنا تقديم هذه الحملة المميزة للمجتمع”.

من جانبه ذكر أخصائي التسويق في هيئة السياحة والتراث الوطني محمد المنشاوي : تم توجيه الدعوة لنا للحضور من قبل فندق بولمان زمزم , وبالتعاون معهم سوف تكون الحملة مستمرة وتخدم الهدف الذي جُعلت له”.

وأثنى مدير مكتب وسام البراء لتنظيم الرحلات السياحية كايد الحربي على الحضور اللافت من المدعوين الذي قال انه كان مفاجأة بالنسبة له , وشكر التنظيم والأداء الرائع من دون تقصير كما هو المعهود منهم.