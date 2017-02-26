الجيش اليمني يحقق في شحنة أسلحة أرسلت للقاعدة في أبين

أعلنت مصادر عسكرية في مأرب شرق صنعاء، أن قيادة الجيش اليمني وجهت قيادة المنطقة الرابعة في عدن، التحقيق في شحنة أسلحة ذهبت لتنظيم القاعدة في أبين.

وقال مصدر عسكري وفقا لـ24، “إن قيادة الجيش الأعلى وجهت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن وقيادة محور تعز، للتحقيق في شحنة أسلحة استولت عليها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في أبين قبل اسبوع”.

وذكر المصدر أن شحنة أسلحة تحركت من مأرب إلى تعز وتعرضت لها القاعدة وقامت بنهبها.

وقال مسؤول محلي سابق في لودر: “إن الأسلحة التي وقعت بيد القاعدة، كان مرسلة لهم من قادة الإخوان في مأرب، بالتنسيق مع الانقلابيين الذين ينوون احتلال لودر”.

وأكد المصدر أن الهجوم الذي نفذته القاعدة في أبين، كان بواسطة أسلحة قدمتها قوات موالية للإخوان في أبين”.