بعد استدراج الانقلابيين لهم للقتال في صفوفهم .. وفاة وإصابة 20 طفلا في عتمة

قالت مصادر يمنية محلية وفقا للاخبارية “إن ستة أطفال توفوا وأصيب 14 آخرين بعد انقلاب طقم لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، كان متوجها بهم نحو مديرية عتمة بمحافظة ذمار، للقتال في صفوفهم”.

وأضافت المصادر “أن الميليشيا الانقلابية استدرجت نحو 20 طفلا، من حارة الجبانة التابعة لمديرية المشنة بمحافظة إب، دون علم ذويهم وقامت بنقلهم نحو مديرية عتمة، على متن طقم عسكري تابع لها، إلا أن الطقم انقلب أثناء مروره في نقيل سمارة، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أطفال وإصابة آخرين إصابات بالغة”.

ولفت أولياء أمور الأطفال الى أنهم لم يعلموا بخبر توجه أبناءهم نحو عتمة للقتال مع الميليشيا، إلا من خلال إخبارهم بوقوع الحادث ، محملين الانقلابيين مسؤولية الاختطاف والحادث.

وأشار أولياء الأطفال، أن أغلب من تم استدراجهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 -15 سنة.

وطالب أهالي الأطفال، المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية المعنية بحقوق الطفل العمل، إيقاف جرائم الميليشيا بحق الطفولة، والضغط نحو إيقاف تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.

ولجأت المليشيا الانقلابية إلى الزج بالأطفال في جبهات القتال، بسبب نقص أعداد المجندين والمسلحين المدربين في صفوفها، بعد مقتل الكثيرين منهم في الجبهات، وامتناع أعداد أخرى كبيرة عن المشاركة في الحرب.

وكشف تقرير حقوقي قيام ميليشيا الحوثي وصالح بتجنيد 670 طفلا، أعمارهم لا تتجاوز 14 عاما، ضمن صفوفها في جبهات القتال، مشيرا إلى أن أغلب الأطفال الذين تم تجنيدهم لقوا حتفهم، في حين أصيب آخرون بأمراض نفسية وعقلية عقب عودتهم من جبهات القتال.