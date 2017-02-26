امطار غزيرة على الباحة

هطلت اليوم على منطقة الباحة امطار من متوسطة الى غزيرة شملت الباحة ومراكزها بني فروه بني ظبيان بني سار الرهوة و محافظة المخواة ومركز الجوة ومحافظة بني حسن ومركز قرن ظبي ومحافظة القرى ومركز بيدة وبني عدوان و محافظة المندق ومراكزها دوس برحرح النصباء ومحافظة بلجرشي

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس بانه سالت على اثر هذه الأمطار كلا من وادي الخيطان و ام عمر والجحافين و جبر – وقوب مشيرا بانه وقع حادث اصطدام بين مركبتين نتج عنها اصابتين بحي الزرقاء بالباحة. ومداهمة سيول لاحد المنازل (بدروم) بمحافظة المخواة حي القز وانجراف مركبة نيسان في جبر التابع لمركز بالشهم بدون اشخاص واغلاق عقبة الابناء احترازياً .ولم يسجل اي وفيات ولله الحمد