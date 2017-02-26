 دي ميستورا يقترح ثلاثة عناوين للنقاش على المفاوضين السوريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الملحقية الثقافية بكوالالمبور تحتفي بالوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الداخلية البحرينية: إصابة 4 شرطيين إثر تفجير إرهابي استهدف حافلتهم العريني والحمود في زيارة للجنة التنفيذية لفطن بتعليم المدينة إنهاء عمل موظفون بالكهرباء “دفعة واحدة” دي ميستورا يقترح ثلاثة عناوين للنقاش على المفاوضين السوريين نائب خادم الحرمين الشريفين يعتمد خطة بناء القدرات الوطنية في مجال الوقاية من المخدرات في مناطق المملكة كافة بلدية الخرج توضح تم الوقوف على حفرة حي الغدير امطار غزيرة على الباحة وسائل إعلام ماليزية تبرز زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا بعد استدراج الانقلابيين لهم للقتال في صفوفهم .. وفاة وإصابة 20 طفلا في عتمة قائد أفريكوم: نرحب بالدور الروسي في ليبيا ولا مفر من دور للمشير حفتر الجيش اليمني يحقق في شحنة أسلحة أرسلت للقاعدة في أبين

دي ميستورا يقترح ثلاثة عناوين للنقاش على المفاوضين السوريين

دي ميستورا يقترح ثلاثة عناوين للنقاش على المفاوضين السوريين
المناطق - وكالات

اقترح وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الذي يرعى المفاوضات السورية في جنيف على الأطراف المفاوضين، ثلاثة عناوين للتباحث في شانها في الأيام المقبلة، داعياً اليوم الأحد، إلى عقد جولات تفاوضية عدة.

وعناوين التفاوض الثلاثة هي: الحكم والدستور الجديد والانتخابات، وفق الوثيقة التي سلمت على التوالي لوفد الحكومة السورية ووفد المعارضة في اليومين الأخيرين.

وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015، والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل الى حل سياسي في سوريا.

لكن كلاً من دمشق والمعارضة يفسرها في شكل مختلف وخصوصاً ما يتصل بالحكم. فدمشق ترفض بحث مصير الرئيس بشار الأسد، في حين تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

وقالت وثيقة دي ميستورا: “سنبحث هذه الموضوعات الثلاثة في شكل متواز”، موضحةً أنه “ليس هناك اتفاق على شيء ما دام ليس ثمة اتفاق على كل شيء”.

ووصفت الوثيقة مفاوضات جنيف بأنها “مباحثات أولية” بهدف “التمهيد لمفاوضات في العمق” حول العناوين الثلاثة المذكورة، لافتة إلى أنه لا بد من إجراء “جولات عدة” للتوصل إلى نتيجة.

وأشارت أيضاً إلى أن قضايا وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب والجانب الإنساني سيتم بحثها في إطار آلية أخرى هي عملية أستانة.

ومنذ نهاية ديسمبر(كانون الأول)، ترعى روسيا أكبر حليف لنظام الأسد وتركيا الداعمة للمعارضة وقفاً هشاً لإطلاق النار بين القوات الحكومية والفصائل غير الجهادية، وقد نظمتا مفاوضات في عاصمة كازاخستان بين النظام وممثلين عسكريين للفصائل المقاتلة.

وجرت هذه المفاوضات على جولتين في يناير(كانون الثاني) وفبراير(شباط) من دون أن تفضي حتى الآن إلى وضع آلية للسهر على وقف إطلاق النار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>