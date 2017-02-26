إنهاء عمل موظفون بالكهرباء “دفعة واحدة”

فوجئ الموظفون بفروع شركة الكهرباء اللذين يعملون بنظام العقد الموحد، بمديري الأفرع وهم يبلغونهم بأنه سيتم الاستغناء عن خدماتهم ابتداءً من يوم الخميس القادم، وأكد بعضهم أنه أمضى 7 سنوات في الخدمة .

وقال الموظفون وفقا لبعض الصحف إنهم يعملون في وظائف مختلفة بأفرع الشركة، فالبعض منهم يعمل مهندسًا والآخر فنيًا، إضافة إلى الإداريين، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من ضعف الراتب ورغم ذلك، كانوا يتحملون الظروف على أمل تغيير الأوضاع إلى أن فوجئوا بقرار الاستغناء عن خدماتهم.

وفي منطقة تبوك فقط يوجد حوالي 45 موظفًا تضرروا من القرار، وأكد العاملون أن بعضهم بلغ من العمر ما يصعب معه إيجاد وظيفة بديلة، إضافة إلى كونهم يعولون أسر ولديهم أطفال، مؤكدين أن إنهاء عملهم بهذه الطريقة يُهدد حياتهم الأسرية.