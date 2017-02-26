العريني والحمود في زيارة للجنة التنفيذية لفطن بتعليم المدينة

تشرفت اللجنة التنفيذية لبرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات ( فطن ) بإدارة تعليم المدينة ممثلة في مدير عام تعليم المدينة المشرف العام على البرنامج الأستاذ/ ناصر العبدالكريم والمساعد للشؤون التعليمية رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ/ خالد الوسيدي والمساعدة للشؤون التعليمية نائبة رئيس اللجنة الأستاذة/ مريم بنت عقيل الجهني والمنسق العام للبرنامج في المنطقة الأستاذ/ وليد الراجح ومنسقة البرنامج ( للبنات ) الأستاذة / سارة السناني بزيارة الفريق الوزاري المكون من الأمين العام لمجلس أمناء فطن ومدير عام البرنامج الوقائي الوطني فطن الدكتور. ناصر بن منصور العريني و مشرف عام برنامج فطن ومدير وحدة التدريب بالبرنامج الدكتورة . هدى بنت علي الحمود وقد استمرت لمدة ثلاثة أيام .

انطلقت الزيارة باجتماع الفريق الوزاري مع سعادة مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العبدالكريم ومع مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور . خالد بن عبدالعزيز الوسيدي رئيس اللجنة التنفيذية ومع منسق فطن بالمدينة الأستاذ/ وليد بن عبدالله الراجح ومن جهة البنات ضم الاجتماع الدكتورة . هدى الحمود ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة/ مريم بنت عقيل الجهني نائبة رئيس اللجنة التنفيذية ومنسقة البرنامج بنات الأستاذة/ سارة بنت عواد السناني والمنسقة الإعلامية للبرنامج الأستاذة / وداد رباح الأحمدي تضمن الاجتماع عرضاً لمنجزات البرنامج في المنطقة ونقاشاً مفتوح حول الأعمال الإدارية والفنية التي قامت بها إدارة تعليم المدينة كذلك التقت الدكتورة هدى الحمود مع عدد من الخبيرات تبع ذلك زيارة الفريق الوزاري لعدد من مدارس البنين والبنات وأندية الحي والوقوف على مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية والتطبيق العلمي لأنشطة برامج فطن مع الطلبة ومناقشة قائدي وقائدات المدارس في أهم الصعوبات التي تواجههم .

وقد اختتمت زيارة الفريق الوزاري بالاجتماع مع مدير تعليم المدينة المشرف العام على البرنامج ومساعديه للشؤون التعليمية ( بنين – بنات ) وبأعضاء وعضوات اللجنة التنفيذية للبرنامج ورؤساء اللجان الفرعية ومنسقي ومنسقات مكاتب التعليم والخبراء والخبيرات بقاعة التطوير المهني للقيادات التربوية استعرض فيه الدكتور ناصر العريني الهدف من الزيارة ،ثم فُتح باب النقاش والمداخلات هذا وقد عبر الدكتور ناصر العريني عن سروره بالتنظيم المتميز لأعمال فطن في الإدارة والميدان ، كما قدم وافر الشكر والتقدير لمدير عام تعليم المدينة المشرف العام على البرنامج ولمساعده رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج وللمساعدة للشؤون التعليمية نائبة رئيس اللجنة ولجميع فريق اللجنة التنفيذية للبرنامج .