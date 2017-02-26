الداخلية البحرينية: إصابة 4 شرطيين إثر تفجير إرهابي استهدف حافلتهم

ذكرت وزارة الداخلية البحرينية، عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الأحد، أن حافلة لنقل أفراد الشرطة تعرضت لتفجير إرهابي بالقرب من قرية جو، ما أسفر عن إصابة 4 منهم وحالتهم مستقرة، في ثالث هجوم تشهده البحرين خلال 4 أيام.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الوسط” البحرينية في موقعها الإلكتروني، أعلنت جماعة مجهولة تسمي نفسها “المقاومة الإسلامية” المسؤولية عن التفجير، مشيرة إلى أنها استهدفت حافلة للشرطة كانت تقل عناصر من الشرطة إلى سجن.

كان مركز الإصلاح والتأهيل في جو قد تعرض في أول يناير (كانون الثاني) الماضي لهجوم مسلح ، ما أسفر عنه مقتل شرطي وفرار عدد من المحكومين في قضايا إرهابية.

كما وقع تفجير “إرهابي” في شارع البديع الرئيسي في المنامة في الخامس من الشهر الجاري دون وقوع إصابات بشرية، ولكنه أسفر عن عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار.