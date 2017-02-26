 الملحقية الثقافية بكوالالمبور تحتفي بالوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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الملحقية الثقافية بكوالالمبور تحتفي بالوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين

الملحقية الثقافية بكوالالمبور تحتفي بالوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين
واس - كوالالمبور

احتفت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا اليوم بالوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين في الزيارة الرسمية لماليزيا، بحضور عدد من رؤساء وسائل الإعلام الماليزية الرسمية والخاصة، والإعلاميين، والقنوات التلفزيونية، وذلك في مقر الملحقية الثقافية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
ورحب الملحق الثقافي في ماليزيا وإندونيسيا الدكتور زايد الحارثي بالوفد الإعلامي، والحضور، مبيناً أن هذا اللقاء يهدف إلى تعريف وسائل الإعلام الماليزية عن كثب، بالإعلام السعودي، وبالمملكة العربية السعودية بشكل عام، إضافة إلى تبادل وجهات النظر والخبرات.
وبين أن الملحقية تسعد هذه الأيام بأن أتمت في ماليزيا عشر سنوات كانت مليئة بالإنجاز والعطاء، فهي بجانب إشرافها على طلاب برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذين يفوق عددهم 1500 طالب، تسعى الى إقامة المناشط والفعاليات الثقافية للتعريف بالمملكة العربية السعودية لتبرز تاريخها وحضارتها.
من جانبهم عبر الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين في الزيارة عن سعادته بهذا اللقاء الذي جمع نخبة من وسائل الإعلام الماليزية، وعن النشاط والتميز والنقلة الكبيرة التي يتميز بها الإعلام الماليزي على كافة المستويات.
بعد ذلك شاهد الوفد والحضور بعض الفقرات الثقافية المتنوعة.

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