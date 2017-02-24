 المشرف على شركة “سار”: قيمة تذاكر قطار الشمال لا تغطي التكلفة التشغيلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم جازان: لجنة عاجلة للتحقيق بحادثة الاعتداء بالضرب على طالب الكهرباء : ما تم نشره من تعرض 45 موظفًا للفصل “غير صحيح” “سار” تدشّن أولى رحلاتها الرسمية لقطارات الركاب في مرحلتها الأولى مدني رفحاء ينقذ طفلاً احتجز في مئذنة مسجد معلم يقطع أذن طالب في إحدى مدارس صامطة .. وإدارة تعليم جازان تفتح تحقيقًا عاجلاً وفاة الممثل الأمريكي بيل باكستون عن 61 عاماً هيئة الترفيه: إقامة قمة ودية بين ريال مدريد و مانشستر يونايتد هذا العام في الرياض الجرد يفجر أزمة جديدة داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على شركة “سار”: قيمة تذاكر قطار الشمال لا تغطي التكلفة التشغيلية الملحقية الثقافية بكوالالمبور تحتفي بالوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الداخلية البحرينية: إصابة 4 شرطيين إثر تفجير إرهابي استهدف حافلتهم العريني والحمود في زيارة للجنة التنفيذية لفطن بتعليم المدينة

المشرف على شركة “سار”: قيمة تذاكر قطار الشمال لا تغطي التكلفة التشغيلية

المشرف على شركة “سار”: قيمة تذاكر قطار الشمال لا تغطي التكلفة التشغيلية
المناطق - متابعات

أكد الدكتور رميح الرميح المشرف على شركة “سار” أن أسعار “قطار الشمال”، خلال هذا الشهر ستكون تشجيعية بمناسبة انطلاق الرحلات، وأن قيمتها لا تغطي التكلفة التشغيلية للقطار.

وأوضح أن العمل بالأسعار الرسمية سيكون اعتبارا من مطلع الشهر القادم، مع إطلاق عروض على التذاكر الخاصة بالعوائل والطلاب، ومن يستخدمون القطار بشكل يومي، علمًا أن الأسعار الرسمية لا توازي التكلفة التشغيلية للقطار.

وأضاف يوسف العبدان نائب الرئيس للتخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن سرعة القطار خلال الرحلة تختلف بحسب طبيعة المكان الذي يسير فيه، وتصل سرعته القصوى إلى ٢٠٠ كلم في الساعة.

وكانت أولى ‏رحلات القطار الرسمية قد انطلقت اليوم (الأحد)، في رحلة من الرياض الساعة العاشرة صباحاً، ووصلت إلى القصيم في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً، مروراً بالمجمعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>