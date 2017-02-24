المشرف على شركة “سار”: قيمة تذاكر قطار الشمال لا تغطي التكلفة التشغيلية

أكد الدكتور رميح الرميح المشرف على شركة “سار” أن أسعار “قطار الشمال”، خلال هذا الشهر ستكون تشجيعية بمناسبة انطلاق الرحلات، وأن قيمتها لا تغطي التكلفة التشغيلية للقطار.

وأوضح أن العمل بالأسعار الرسمية سيكون اعتبارا من مطلع الشهر القادم، مع إطلاق عروض على التذاكر الخاصة بالعوائل والطلاب، ومن يستخدمون القطار بشكل يومي، علمًا أن الأسعار الرسمية لا توازي التكلفة التشغيلية للقطار.

وأضاف يوسف العبدان نائب الرئيس للتخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن سرعة القطار خلال الرحلة تختلف بحسب طبيعة المكان الذي يسير فيه، وتصل سرعته القصوى إلى ٢٠٠ كلم في الساعة.

وكانت أولى ‏رحلات القطار الرسمية قد انطلقت اليوم (الأحد)، في رحلة من الرياض الساعة العاشرة صباحاً، ووصلت إلى القصيم في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً، مروراً بالمجمعة.