 الجرد يفجر أزمة جديدة داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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الجرد يفجر أزمة جديدة داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم

الجرد يفجر أزمة جديدة داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم
المناطق - متابعات

انفجرت أزمة جديدة بين مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي برئاسة عادل عزت وعدد من مسؤولي المجلس السابق الذي ترأسه أحمد عيد وذلك بعد اكتشاف امتناع عدد من مسؤولي الاتحاد السابق عن تسليم العهدة الرسمية الموجودة بحوزتهم وعلى رأسها السيارات التي كانت مخصصة لتنقلاتهم.

وطالب اتحاد كرة القدم الثلاثي أحمد عيد رئيس الاتحاد السابق ونائبه محمد النويصر والأمين العام السابق أحمد الخميس بإعادة السيارات المخصصة لتنقلاتهم ،بحسب صحيفة “الرياضية” .

حيث كشفت عمليات الجرد عن عدم وجود سيارة من نوع نيسان باترول لونها بلاتينيوم وهي السيارة المخصصة لتنقلات أحمد عيد رئيس الاتحاد السابق بالإضافة لعدم وجود سيارتين من النوع نفسه مع اختلاف اللون واحدة مخصصة للنويصر والأخرى للخميس .

ويشعر مسئولو اتحاد الكرة الحالي بالدهشة من عدم تسليم الثلاثي للسيارات الثلاث على الرغم من أن علاقتهم باتحاد الكرة انقطعت منذ الثلاثين من ديسمبر 2016 حيث كان يجب عليهم تسليم السيارات الثلاثة لإبراء ذمتهم تمامًا.

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