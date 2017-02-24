هيئة الترفيه: إقامة قمة ودية بين ريال مدريد و مانشستر يونايتد هذا العام في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة مباراة ودية تجمع فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الرياض خلال العام الجاري.

وكانت هيئة الترفيه قد وضعت في (روزنامة الترفيه) المباراة ضمن الأنشطة الترفيهية التي ستقام في السعودية.

وذكرت الهيئة في موقعها الإلكتروني، :”ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد.. مباراة كرة قدم بين الفريقين الرياضين الأكثر أهمية في العالم”.

وأضافت:”مانشستر يونايتد وریال مدريد.. ستقام هذه المباراة على الكأس السنوي الذي يستقطب أفضل فريقين في العالم سنويا”.