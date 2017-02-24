 معلم يقطع أذن طالب في إحدى مدارس صامطة .. وإدارة تعليم جازان تفتح تحقيقًا عاجلاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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معلم يقطع أذن طالب في إحدى مدارس صامطة .. وإدارة تعليم جازان تفتح تحقيقًا عاجلاً

معلم يقطع أذن طالب في إحدى مدارس صامطة .. وإدارة تعليم جازان تفتح تحقيقًا عاجلاً
المناطق - متابعات

كشف والد طالب بالصف الأول الابتدائي في إحدى مدارس تعليم جازان، عن تعرض ابنه للتعنيف الجسدي بطريقة وحشية من معلمه .

وذكر ولي أمر الطالب خالد بن عبده إسماعيل مدخلي أن معلم ابنه قام بأخذ قلم رصاص ووضعه خلف أذن ابنه وعصرها بكل قوته حتى تسببت له بخلع أذنه وتأثرها بالجروح الخطيرة التي لحقت به، بالإضافة إلى الحالة النفسية السيئة التي نتجت عن هذا التصرف من معلم وثقت به أسر الطلاب وأولياء أمورهم .

وأضاف أن إدارة المدرسة أبلغتهم بالحادث بعد أن تم نقل ابنه في بداية الأمر إلى مركز الرعاية الأولية بقرية مجعر التابعة لمحافظة صامطة؛ لكن الطبيب المعالج طلب سرعة نقله إلى المستشفى العام نظرا للحالة الحرجة وبالفعل أجريت للتلميذ عملية جراحية صغرى بسبب تعرضه لخلع مضاعف للأذن صاحبتها جروح عميقة، ما استدعى التدخل الجراحي وتثبيت الأذن بالخيوط الطبية والتي وصل عددها إلى 6 غرز، وبقاءه تحت الملاحظة الطبية، إضافة إلى الحالة النفسية السيئة التي يعيشها طفله.

مشيراً إلى أنه قدم شكوى ضد المعلم الجاني كي تتخذ معه الجهات الأمنية الإجراءات النظامية.

وفتحت إدارة تعليم جازان تحقيقًا عاجلاً حول الواقعة وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان، يحيى عطيف، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تتابع حالة طالب الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس بمكتب التعليم، بصامطة، بعد تعرّضه للضرب من معلّمه كما تشير التقارير الأولية.

وأكد أن مدير تعليم جازان وجّه بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التوجيه، والإرشاد، وقضايا المعلمين، والمتابعة لزيارة مدرسة الطالب صباح غد، الإثنين، والوقوف على جميع التفاصيل، واتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

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