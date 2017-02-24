 “سار” تدشّن أولى رحلاتها الرسمية لقطارات الركاب في مرحلتها الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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“سار” تدشّن أولى رحلاتها الرسمية لقطارات الركاب في مرحلتها الأولى

“سار” تدشّن أولى رحلاتها الرسمية لقطارات الركاب في مرحلتها الأولى
واس - الرياض

دشنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” اليوم , خدمة نقل الركاب بشكل فعلي برحلة واحدة صباحاً من العاصمة الرياض إلى القصيم مروراً بالمجمعة.
واستغرقت الرحلة التي كان على متنها معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح وعدد من المسئولين ، 150 دقيقة وبتوقف دام 10 دقائق في محطة المجمعة, حيث كان في استقبال أولى الرحلات صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة , الذي استمع من معالي الدكتور الرميح عن كافة الخدمات المقدمة للمسافرين والزوار للمحطة مثل مبيعات التذاكر وخدمات الشحن والخدمات الأخرى المتوفرة بمحطات “سار”.
يذكر أن المرحلة الأولى للتشغيل الفعلي تتكون من رحلة واحدة يومياً ذهاباً واياباً، من الرياض مروراً بالمجمعة وصولاً إلى محطة القصيم، ومن ثم العودة مساءً في رحلة الإياب.
وتزامناً مع طرح التذاكر بسعرها الفعلي في 2 أبريل المقبل، ستكون هناك رحلتان يومياً ، واحدة من محطة القصيم والأخرى من محطة الرياض مروراً بمحطة المجمعة، ومن ثم سيتم تشغيل محطات حائل والجوف والقريات بشكل تدريجي.
ولدى “سار” نوعان من القطارات : قطارات المعادن التي بدأت في نقل الفوسفات منذ شهر مايو 2011م، من مناجم حزم الجلاميد في (شمال المملكة) إلى معامل التكرير بميناء رأس الخير على الخليج العربي، كما نقلت البوكسايت منذ شهر مايو 2014م، من مناجم البعيثة بمنطقة القصيم (وسط)، إلى رأس الخير, و نقلت منذ تدشين خط التعدين في 2011م، وحتى الآن أكثر من 17 مليون طن من الفوسفات والبوكسايت.
والنوع الثاني , قطارات نقل الركاب والبضائع وهو قطار نهاري (4 قطارات) ، سعة القطار الواحد 444 راكبا , وقطار ليلي (قطاران) سعة القطار 377 راكبا.

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