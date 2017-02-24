الكهرباء : ما تم نشره من تعرض 45 موظفًا للفصل “غير صحيح”

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء وفقا للمرصد حقيقة ما تم نشره من تعرض 45 موظفًا لديها للفصل من جانب الإدارة، مؤكدة أن تلك الأنباء “غير صحيحة”، وأن العاملين المفصولين لا يعملون لديها وإنما يعملون في شركة مقاولات ، وأنه لا علاقة لها بالقضية من قريب أو بعيد .

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء إلى أنهم لا يتبعون للشركة ولا يتاقضون رواتبهم منها، ولم يسبق أن تم تعيينهم ضمن كوادر السعودية للكهرباء، مؤكدة أن لديها سياسات ومعايير صارمة بشأن اتخاذ أي إجراءات بحق موظفيها، وأنها تعمل على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية بكافة قطاعتها، وهيّ سياسات تحرص على الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة هؤلاء الموظفين.

ونوهت إلى أن معدل نسبة التوطين لديها تصل إلى نحو 90 في المائة، وأنها ماضية في تنفيذ مزيد من توطين الكفاءات الوطنية بكافة مجالات صناعة الطاقة الكهربائية، وفقا لرؤية المملكة 2030 في هذا الشأن، وخططها الطموحة في تنفيذ مشاريع كهربائية كبرى بأيادي وطنية تجعل المملكة مركزا إقليميًا للصناعات الكهربائية في المنطقة.