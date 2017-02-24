 تعليم جازان: لجنة عاجلة للتحقيق بحادثة الاعتداء بالضرب على طالب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليم جازان: لجنة عاجلة للتحقيق بحادثة الاعتداء بالضرب على طالب

تعليم جازان: لجنة عاجلة للتحقيق بحادثة الاعتداء بالضرب على طالب
المناطق - جازان

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان أ.يحيى عطيف “للمناطقً” أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تتابع حالة طالب الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس بمكتب التعليم بصامطة بعد تعرضه لضرب من معلمه كما تشير التقارير الأولية.
مؤكدا إلى أن مدير تعليم جازان وجه بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التوجيه والإرشاد وقضايا المعلمين والمتابعة لزيارة مدرسة الطالب صباح غد الاثنين والوقوف على جميع التفاصيل واتخاذ الاجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.
يأتي هذا بعد تداول خبر عن تعرض طالب لاعتداء بالضرب من قبل معلمه وتسببه بجرح غائر بخلف إذنه

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