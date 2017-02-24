 شاهد.. حقيقة تصريح ترمب عن طواف المسلمين حول الكعبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بـ 6 طرق بسيطة وطبيعية .. كيف تتخلص من سموم الجسم ؟! شاهد.. هدف “ساحر” لنجم جزائري يبهر جماهير الدوري الفرنسي للجنسين.. وظائف متنوعة شاغرة في شركة STC شاهد.. حقيقة تصريح ترمب عن طواف المسلمين حول الكعبة جمعية إيفاء تحصل على بدلة أدلي الفضائية لتأهيل المعاقين دراسة أكاديمية تدعو لرصد الدوافع النفسية لنزيلات دور الملاحظة .. وتدريبهن على ضبط النفس تعليم جازان: لجنة عاجلة للتحقيق بحادثة الاعتداء بالضرب على طالب الكهرباء : ما تم نشره من تعرض 45 موظفًا للفصل “غير صحيح” “سار” تدشّن أولى رحلاتها الرسمية لقطارات الركاب في مرحلتها الأولى مدني رفحاء ينقذ طفلاً احتجز في مئذنة مسجد معلم يقطع أذن طالب في إحدى مدارس صامطة .. وإدارة تعليم جازان تفتح تحقيقًا عاجلاً وفاة الممثل الأمريكي بيل باكستون عن 61 عاماً

شاهد.. حقيقة تصريح ترمب عن طواف المسلمين حول الكعبة

شاهد.. حقيقة تصريح ترمب عن طواف المسلمين حول الكعبة
المناطق - الرياض

انتشر في الساعات الماضية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع قناة أمريكية وهو يشرح صورة معلقة في البيت الأبيض لزوار البيت الحرام ويصفها بـ “بحر الحب”.

وبالتحقق من المقطع، تبين أنه تمت فبركة الصورة، حيث يعود اللقاء مع شبكة abc الأمريكية إلى ما قبل شهر، وتظهر فيه صورة لحفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة على مدارج مبنى الكابيتول، حيث وُضعت بدلا منها صورة الحرم المكي، بطريقة مفبركة متقنة.

ويظهر ترامب في الفيديو الأصلي، وهو يصف جماهير حفل التنصيب الذين أتوا من كل مكان، مشيرا إلى عمق المسافة التي تضم هذه الجماهير، وهو ما لا يبدو منطقيا مع صورة الحرم المكي، ويصف حضورهم لحفل تنصيبه بـ “بحر الحب”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>