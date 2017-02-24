شاهد.. حقيقة تصريح ترمب عن طواف المسلمين حول الكعبة

انتشر في الساعات الماضية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع قناة أمريكية وهو يشرح صورة معلقة في البيت الأبيض لزوار البيت الحرام ويصفها بـ “بحر الحب”.

وبالتحقق من المقطع، تبين أنه تمت فبركة الصورة، حيث يعود اللقاء مع شبكة abc الأمريكية إلى ما قبل شهر، وتظهر فيه صورة لحفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة على مدارج مبنى الكابيتول، حيث وُضعت بدلا منها صورة الحرم المكي، بطريقة مفبركة متقنة.

ويظهر ترامب في الفيديو الأصلي، وهو يصف جماهير حفل التنصيب الذين أتوا من كل مكان، مشيرا إلى عمق المسافة التي تضم هذه الجماهير، وهو ما لا يبدو منطقيا مع صورة الحرم المكي، ويصف حضورهم لحفل تنصيبه بـ “بحر الحب”.