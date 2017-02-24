شاهد.. هدف “ساحر” لنجم جزائري يبهر جماهير الدوري الفرنسي

ساهم النجم الجزائري آدم وناس، في فوز فريقه بوردو على مضيفه ليل (3-2)، وذلك خلال المباراة التي جرت بينهما على ملعب “ليل متروبول” لحساب الجولة 27 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وتمكن النجم العربي الواعد من تسجيل الهدفين الثاني والثالث لبوردو، خلال أربع دقائق فقط، حيث نجح في إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 78 بتسديدة مقوسة جميلة من داخل منطقة الجزاء، والثاني بحلول الدقيقة 82، بعد هجمة منسقة، وتسديدة متقنة جدا ليقود فريقه إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعقب هذا الفوز رفع بوردو رصيده للنقطة 42 محتلا بذلك المرتبة الخامسة، فيما تجمد رصيد ليل عند النقطة 29 في المركز 15.