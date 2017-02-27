حظر سفر السعوديين إلى 6 دول .. ومعاقبة المخالف بالحرمان من السفر 3 أعوام وغرامة 10 آلاف

قال المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، إن الدول التي يحظر سفر السعوديين إليها، هي ست دول: “إيران، والعراق، واليمن، وسورية، والأراضي المحتلة (إسرائيل)، وتايلند”.

ووفقاً للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إلى بعض الدول، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، فضلاً عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

فيما نفت ثلاث جهات رسمية صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل، بشأن رفع الحظر عن السفر من المملكة إلى تايلند، مؤكدين أنها مازالت على قائمة الدول الممنوعة من السفر.

وأكد الشلهوب، أن تايلند مازالت على قائمة الدول الممنوع سفر مواطني المملكة إليها، مشيرا إلى وجود طرق عدة لكشف الأشخاص الذين غادروا إلى الدول الممنوع السفر إليها ولم تختم جوازات سفرهم ويتم التعامل معهم بموجب نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، ويترتب على ذلك فرض غرامات مالية أو منع من السفر أو بالعقوبتين معاً.