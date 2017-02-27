 فيديو مثير للغرابة .. حتى النحل يلعب كرة القدم والمكافأة قطع حلوى ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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فيديو مثير للغرابة .. حتى النحل يلعب كرة القدم والمكافأة قطع حلوى !

المناطق - وكالات

أظهرت دراسة جديدة قدرات تعلم غير متوقعة للنحل، بعدما كشف علماء بريطانيون تدريب النحل على لعب كرة القدم، والمكافأة ستكون قطع حلوى.

ووضع باحثو الدراسة، النحل على منصة ودربوهم على تحريك كرة صفراء من الحافة إلى المركز، وعند نجاحهم يُـفتح الباب المسحور، مطلقاً محلول سكر شهي ليكون بمثابة جائزة لهم.

وقال المشرف على المشروع البروفيسور، لارس تشيتك، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن هذه الدراسة تضع المسمار الأخير في نعش فكرة أن العقول الصغيرة تجبر الحشرات على امتلاك مرونة سلوكية محدودة وقدرات تعلم بسيطة فقط.

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