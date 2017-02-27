 فيديو .. أدلة مرئية عن علاقة النظام السوري بداعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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فيديو .. أدلة مرئية عن علاقة النظام السوري بداعش

فيديو .. أدلة مرئية عن علاقة النظام السوري بداعش
المناطق - الرياض

أكد عضو وفد المعارضة السورية في مباحثات جنيف، العقيد فاتح حسون، امتلاك وفد المعارضة أدلة مرئية تؤكد تورط النظام السوري في التعامل مع تنظيم داعش من بينها تسليم “تدمر” لداعش مرتين من قبل النظام السوري كما قال العقيد سحون إن “الملف سيسلم للأمم المتحدة”.

وكان العقيد فاتح حسون وفقاً لتقرير تليفزيوني نشرته “العربية”، قال من قبل إن هجوم حمص نفذته القوات الحكومية، وإن لدى المعارضة أدلة تثبت علاقة النظام بداعش وآليات التنسيق بينهما.

وكان نصر الحريري، عضو وفد المعارضة السورية، اتهم وفد الحكومة بمحاولة تعطيل المفاوضات، وقال الحريري إن وفد هيئة التفاوض يحتوي على الأقل 5 أشخاص من مجموعتي القاهرة وموسكو. وقال إن مندوب النظام لم يتحدث عن قصف الأحياء السكنية.

وقال الحريري في مؤتمر صحافي أعقب مؤتمرا صحافيا لرئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري “مواقفنا واضحة وصريحة في إدانة كل الإرهاب والإرهابيين، ندين داعش والقاعدة وكل من ارتبط بأي أجندة غير وطنية وغير سورية”.

وجاء كلام الحريري ردا على مطالبة الجعفري المعارضة بإصدار موقف يندد بالتفجيرات الانتحارية التي ضربت مدينة حمص السبت وأوقعت 42 قتيلا.

وبذلك يكون تبادل الاتهامات بين وفدي النظام_السوري والمعارضة السورية بدأ يتصاعد، وكل طرف يوجه اللوم للآخر، إذ إن بشار الجعفري رئيس وفد النظام كان اتهم المعارضة أيضاً بالإرهاب.

وطالب بشار الجعفري المعارضة في محادثات السلام في جنيف بالتنديد بالهجوم على قوات الأمن في حمص في وقت سابق اليوم، محذرا من اعتبارهم إرهابيين إذا لم يفعلوا ذلك.

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