10 طرق يدخر بها الأغنياء أموالهم.. تعرف عليها قبل فوات الأوان

لا يوجد أي شخص بيننا لا يحب امتلاك المزيد من النقود. لو تساءلت أحيانًا كيف يمتلك الأثرياء والناجحين الكثير منه، أنت بحاجة لقراء بقية التقرير الذي يحوي قائمة بالتكنيكات التي يمكنك تطبيقها على حياتك اليومية لإدخار النقود بالطريقة التي يفعلها بها الأثرياء.

كن حذر في النفقات الصغيرة

إن جميعنا يحذرون دائمًا عند عمل الاستثمارات الكبيرة والمشتريات الضخمة. ولكننا نميل للإنفاق بإهمال على ما يبدو نفقات صغيرة. ولكن بالطبع، هذه النفقات الصغيرة يمكن أن تتجمع لتُكوّن مبلغ كبير.

وكما أشارت سوزي أورمان، عن حق: “انظر في كل مكان يمكنك إيجاده لاقتطاع القليل من نفقاتك، وسيتجمع في النهاية إلى مبلغ كبير”.

ركز على المستقبل

من السهل جدًا أن تنفق المال للحصول على شيء ما نحبه ولكن في نهاية اليوم، وسوف ينتهي بك الأمر بإنفاق كل شيء مهما كانت جودة دخلك. حوّل تركيزك إلى المستقبل بدلا من الحصول على الإشباع في الوقت الحاضر فقط.

“يمكنك أن تكون شاب دون المال، ولكن لا يمكنك أن تكون عجوز بدونه “. – تينيسي وليامز

لا تشتري أشياء غير ضرورية لخلق انطباع لدى الناس

على الرغم من أننا جميعا نود الحصول على ردود فعل جيدة من أقراننا والأصدقاء حول الأشياء التي نملكها، إلا أننا بحاجة إلى وضع حد بالنسبة لنا. يجب عليك شراء الأشياء التي تحتاجها وليس مجرد شراء الأشياء لإثارة إعجاب الآخرين. وإلا لن يكون هناك حدود للشراء.

“توقف عن شراء الأشياء التي لا تحتاج إليها، لإثارة إعجاب أشخاص لا تحبهم من الأساس.” – سوزي أورمان.

ضع الأشياء بالأبيض والأسود

هناك الكثير من النفقات في عالم اليوم لدرجة أنك سينتهي بك الأمر أي وفورات إذا كنت لا تخطط ميزانيتك المالية، والتدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة. الأثرياء يعرفون أين يأتي المال وإلى أين يذهب.

“الميزانية هي قول أموالك أين تذهب، بدلا من التساؤل أين ذهبت.” – جون سي ماكسويل

اعمل بجد

على العكس من الإدراك الشائع بأن الأثرياء يستمتعون بالحياة وحسب، فإن الواقع هو أنهم يعملون أكثر من الشخص العادي، على الأقل في الفترة العمرية الأكثر إنتاجية. لذا حاول زيادة دخلك، وحينما يزيد، ادخر الجزء الأكبر منه أكثر من ذي قبل.

“أنا أحب الأعمال والحقيقة هي أنني أدخر أكثر بكثير مما أنفق. أنا استثمر، وأخطط للمستقبل. ولدي حدس مميز للفرص وأعمل بجد أكثر مما يتوقع أي شخص” – صوفيا فيرجارا.

ادخر جزء كبير من دخلك

مرة أخرى، نحن نعتقد أن الأثرياء يتجولون وينفقون الأموال طوال الوقت. لا، هم ليسوا كذلك في الحقيقة. هذا يبقون أثرياء. إنهم يدخرون دائمًا جزء من دخلهم، لذا ادخر جزء كبير مما تحصل عليه. هذا سيضمن عدم نفاذ الأموال منك في أي وقت.

“ادخر الثلث، وعِش بالثلث، وتصدّق بالثلث” – أنجلنا جولي.

حقق أكبر فائدة من المبيعات والصفقات

إن الأثرياء، مثلنا بالضبط، يحبون الحصول على القيمة الأعلى مقابل النقود. وهم يحاولون دائمًا الحصول على قيمة أكبر من خلال إيجاد صفقات وخصومات أفضل.

“لماذا يجب أن تدفع أكثر مقابل شيء يدفع الآخرون مبلغ أقل مقابله؟” – سارة ميشيل جيلر.

استثمر مدخراتك بحكمة

نحن نتجاهل عادة المبالغ الصغيرة، ولكن هذه المبالغ الصغيرة يمكن أن تتجمع لتُكوّن مبلغ كبير. لو كان لديك المزيد، فهذا سيكون أفضل. والأفضل من ذلك، أن تستثمر نقودك بشكل مناسب، وستندهش من النتائج.

“إن قرش هنا، ودولار هنا، والحصول على فائدة عليهم، تستمر في التراكم، وبهذه الطريقة يتم الحصول على النتيجة المرغوبة. يتطلب الأمر بعض التدريب ربما لتحقيق هذا الاقتصاد، ولكن بمجرد اعتياد المرء عليه، ستجد أن هناك إشباع أكثر في الادخار المنطقي من الإنفاق غير المنطقي” – ب. ت. بارنوم.

طريقة التفكير

إن طريقة الرجل العادي في التفكير عادة ما تكون أنه يدخر بعد اقتطاع النفقات الضرورية. بينما أن أسلوب الرجل الثري هو العكس: نحن نحب أن نطلق على هذا: وصفة المليونير.

إليك كيف يجري الأمر: عند استلام دخلك، ضع نسبة معينة للتبرع بها للمجتمع، وكذلك نسبة معينة لاستثماراتك لتحقيق أهدافك المالية. وانفق الباقي فقط.

“لا تدخر الباقي بعد الإنفاق، ولكن انفق الباقي بعد الادخار” – وارين بوفيه.

اغلق مصادر التسريب

لا يدفع الأثرياء أي رسوم غير ضرورية. بل يظلون حذرين جدا بشأن الرسوم التي يمكن تجنبها.

“انتبه للنفقات الصغيرة، إن التسرب الصغير يغرق أكبر السفن” – بنيامين فرانكلين.

اتبع هذه النصائح البسيطة العملية في حياتك وستصبح قادر على رؤية الاختلاف بنفسك !