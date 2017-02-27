 حسابات أجنبية تدخل خط “التوظيف الوهمي”.. والرواتب 750 ريالا أسبوعيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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حسابات أجنبية تدخل خط “التوظيف الوهمي”.. والرواتب 750 ريالا أسبوعيا

حسابات أجنبية تدخل خط “التوظيف الوهمي”.. والرواتب 750 ريالا أسبوعيا
المناطق - الرياض

دخلت أرقام وحسابات أجنبية للترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوظيف الوهمي (السعودة)، وذلك من خلال إعلانات احتياج لعاملات سعوديات في مجال التسويق، شريطة دفع ما يقارب 215 ريالا، كرسوم لاستيفاء إجراءات الالتحاق بالمنشأة طالبة التوظيف التي وضعت رقما يعود مفتاحه الدولي إلى الاتحاد الكونفيدرالي السويسري، من أجل التواصل معها للاستفسار والمراجعة.

وعند مراسلة الرقم عبر برنامج واتساب، للاستفسار عن طبيعة العمل، وفقاً لـ”الوطن”، اتضح عدم وجود أي وسيلة مراجعة رسمية للشركة، سواء موقع أو بريد إلكتروني، أو حتى رقم هاتف سعودي ثابت أو متنقل، واكتفت الشركة بطلب إرسال المعلومات الشخصية (cv)، من أجل التعيين الفوري، بدون توقيع أي أطراف العمل على عقد رسمي يتضمن اتفاقيات أو اشتراطات كالمعتاد.

شروط العمل
1 – نشر 30 إعلانا يوميا عبر مواقع محددة
2 – العمل في جميع الأوقات ما عدا الجمعة
3 – امتلاك هاتف أندرويد وتطبيق العمل عن بعد
4 – الراتب حوالي 750 ريالا أسبوعيا

معلومات عن الشركات المتلاعبة
– تزعم أن خبرتها 130 عاما في التسويق
– لديها أرقام تواصل دولية وليست محلية
– لا يوجد لها مكاتب في المملكة بل مندوبون
– لا تمنح عقدا بين الطرفين ولا تأمينات

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة حازمة في وقف ممارسات التوطين الوهمي.

واعتمدت الوزارة 4 إجراءات للحد من هذا السلوك وتتمثل في “إيقاف الخدمات عن المنشآت المتلاعبة، إخطار المؤسسة العامة للتأمينات لتطبيق نظامها، إخطار «هدف» لمنع الحصول على الدعم، تطبيق عقوبات الغرامات المالية على المنشآت”

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