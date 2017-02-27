 تعميم جديد لوزارة التعليم عن تكليف المعلمين بالوظائف الإدارية.. وهذه توجيهاته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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تعميم جديد لوزارة التعليم عن تكليف المعلمين بالوظائف الإدارية.. وهذه توجيهاته

تعميم جديد لوزارة التعليم عن تكليف المعلمين بالوظائف الإدارية.. وهذه توجيهاته
المناطق - الرياض

شدد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على الإدارات التعليمية بعدم تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بأي أعمال إدارية أو مالية.

جاء ذلك من خلال تعميم للوزارة وفقاً لـ”الوطن”، أشار إلى أنه لا يجوز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية في أحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية، بأعمال غير مشمولة باللائحة، سواء في وزارة التعليم أو في غيرها من الجهات الأخرى.

ويجوز عند الضرورة تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة فعلا أو حكما -غير مشمولة باللائحة والمحددة مسمياتها ومراتبها في دليل تصنيف الوظائف- وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية أو التدريبية ذات العلاقة.

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