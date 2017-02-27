بعد وفاة والد اللاعب .. “الداخلية المصرية”: أبوتريكة ليس على قوائم الترقب .. يدخل البلاد كأي مواطن

أكد اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية المصري للإعلام والعلاقات العامة، أنه لا يوجد ما يحول بين عودة اللاعب محمد أبو تريكة للبلاد.

وقال اللواء عطية لصحيفة “اليوم السابع” المصرية على أنه ليس هناك أي قرار بشأن اللاعب أبو تريكة، وقال: ” لا يوجد لدينا كأجهزة أمنية أي قرار بشأنه يتعين علينا تنفيذه”.

وأوضح مساعد وزير الداخلية المصري أن الأجهزة الأمنية ليس لديها ما يحول دون عودة أبو تريكة لمصر ومشاركته في عزاء والده، لافتا إلى أنه “لو كان وصل المطار اليوم لكان سيدخل البلاد كأي مواطن مصري”.