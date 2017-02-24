قوات الأمن العراقية تحبط هجوما لداعش في ديالى

أحبطت القوات الأمنية العراقية هجوما لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمال شرق العراق.

وذكر مصدر في الشرطة العراقية أن قوات الأمن والجيش تمكنا من التصدي لهجوم شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على / ناحية العظيم / شمال بعقوبة, قتل خلاله العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي .

وأشار المصدر ذاته إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة وفرضت إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع هجمات أخرى