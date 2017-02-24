 قوات الأمن العراقية تحبط هجوما لداعش في ديالى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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قوات الأمن العراقية تحبط هجوما لداعش في ديالى

قوات الأمن العراقية تحبط هجوما لداعش في ديالى
المناطق_وكالات

أحبطت القوات الأمنية العراقية هجوما لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمال شرق العراق.
وذكر مصدر في الشرطة العراقية أن قوات الأمن والجيش تمكنا من التصدي لهجوم شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على / ناحية العظيم / شمال بعقوبة, قتل خلاله العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي .
وأشار المصدر ذاته إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة وفرضت إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع هجمات أخرى

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