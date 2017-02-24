 مخيمات مهرجان الملك عبدالعزيز للابل سيتم ربطها بنظام شموس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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مخيمات مهرجان الملك عبدالعزيز للابل سيتم ربطها بنظام شموس

مخيمات مهرجان الملك عبدالعزيز للابل سيتم ربطها بنظام شموس
المناطق_واس

تستعد إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل, لإصدار نظام التخييم وشروطه في المنطقة المحيطة لموقع المهرجان، والضوابط العامة والعمرانية، وما يتعلق بالسلامة والأمن والبيئة، والتمسك بالنسيج الاجتماعي للوطن شكلاً ومضموناً .
صرح بذلك المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال بن خالد الطريفي, مفيداً أن الشروط التي ستعلن قريباً تجتمع في معان مهمة للوصول إلى تنظيم المهرجان وفق الركائز الوطنية ومكافحة بعض السلوكيات الخاطئة وضمان سلامة المخيمات ومكوناتها وأصحابها،والعناية بمفردات البيئة الحاضنة .
وأوضح الدكتور الطريفي, أن المخيمات سواء كانت للمشاركين أو للزوار ستكون مربوطة بنظام شموس” شبكة المعلومات الوطنية السياحية” التابع لوزارة الداخلية لتحقيق مزيد من الضبط والمتابعة للشروط الملزمة للمخيمين والمخيمات، بما يضمن تحقيق السلامة للجميع، مشيراً إلى أن شروط التخييم تشمل كل خيمة مقامة في المنطقة المحيطة بالمهرجان المعتمدة من إدارة المهرجان، وأن هدفها حفظ المتواجدين من أي كوارث أو أي مخالفات بيئية تلحق الأذى بالآخرين أو تتلف المكونات المادية.
وبين الدكتور الطريفي أن نظام شموس حقق أهدافه في تكوين قاعدة معلومات عريضة وضخمة للقطاع الخاص خصوصاً ما يتعلق بالسياحة ومرافقها والمستفيدين من خدماتها في مناطق المملكة كافة .
يذكر أن التسجيل في طلب المخيمات سينطلق بعد إعلان لوائح وشروط التخييم عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان، وتم تحديد الموقع على ثلاثة أحجام تتراوح بين 250,000 متر مربع و 40.000 متر مربع، وسيتم تخصيص إحداثيات لكل مشارك وزائر لإقامة مخيمه.

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