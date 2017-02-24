 صحي المخطط بسكاكا يزور الأحوال المدنية بالجوف و يوعي بالسرطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 30 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 27 فبراير 2017 ميلاديا

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صحي المخطط بسكاكا يزور الأحوال المدنية بالجوف و يوعي بالسرطان

صحي المخطط بسكاكا يزور الأحوال المدنية بالجوف و يوعي بالسرطان
المناطق_محمد الحسن
قام فريق التوعية الصحية وتعزيز الصحة الميداني بمركز طب الأسرة بالمخطط يوم الخميس الرابع و العشرين من شهر جمادى الأول لعام 1438 هـ العنزي و ضمن مشاركته في التوعية بمرض السرطان و بقيادة مدير المركز الأستاذ فايز بن صالح ؛ بزيارة لإدارة الأحوال المدنية بمنطقة الجوف وكان في استقبالهم مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الأستاذ نادر بن غالب العتيبي .
هذا و بيّن مدير المركز بأن هذه الزيارة تأتي في اطار المسئولية المجتمعية للمركز من خلال تقديم الخدمات الطبية و التوعوية للموظفين و المراجعين و الرفع بمستوى الوعي لدى أفراد و فئات المجتمع ، كما قام الفريق بتقديم النشرات التوعوية و التثقيفية بهذه المناسبة .
و في ختام الزيارة قدم العنزي شكره و تقديره لمدير عام الأحوال المدنية على اشرافه المباشر على هذه الزيارة و متابعته المستمرة لها ، كما قدم شكره لما لمسه الفريق من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال .

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