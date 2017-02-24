صحي المخطط بسكاكا يزور الأحوال المدنية بالجوف و يوعي بالسرطان

قام فريق التوعية الصحية وتعزيز الصحة الميداني بمركز طب الأسرة بالمخطط يوم الخميس الرابع و العشرين من شهر جمادى الأول لعام 1438 هـ العنزي و ضمن مشاركته في التوعية بمرض السرطان و بقيادة مدير المركز الأستاذ فايز بن صالح ؛ بزيارة لإدارة الأحوال المدنية بمنطقة الجوف وكان في استقبالهم مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الأستاذ نادر بن غالب العتيبي .

هذا و بيّن مدير المركز بأن هذه الزيارة تأتي في اطار المسئولية المجتمعية للمركز من خلال تقديم الخدمات الطبية و التوعوية للموظفين و المراجعين و الرفع بمستوى الوعي لدى أفراد و فئات المجتمع ، كما قام الفريق بتقديم النشرات التوعوية و التثقيفية بهذه المناسبة .

و في ختام الزيارة قدم العنزي شكره و تقديره لمدير عام الأحوال المدنية على اشرافه المباشر على هذه الزيارة و متابعته المستمرة لها ، كما قدم شكره لما لمسه الفريق من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال .